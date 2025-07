Scarcerato il giornalista Mario De Michele. Non c’è prova che si tratto’ di estorsione a Brancaccio

Così ha deciso la dodicesima sezione del tribunale di Napoli (Riesame) che ha accolto in pieno le tesi dell’avvocato difensore Mario Griffo.

ORTA DI ATELLA / CESA – Non ci sono indizi gravi di colpevolezza ai danni del giornalista Mario De Micheie. Per cui la sua l’ordinanza di arresto è da annullare immediatamente. .

Quesra la decisione, arrivata pochi minuti fa, del tribunale del Riesame di Napoli, che ha scarcerato con decorrenza immediata De Michele, accogliendo totalmente le tesi del suo avvocato difensore Mario Griffo.

In poche parole, i giudici del Riesame non sono affatto convinti che il passaggio di danaro, avvenuto tra l’ex consigliere regionale, ex presidente del Consiglio provinciale ed ex sindaco di Orta di Atella, condannato in passato per reati di camorra, e il giornalista avesse una matrice estorsiva, diversamente da quella che era e resta la convinzione della Procura della Repubblica di Aversa – Napoli Nord e di quella che è stata l’idea maturata da uno dei gip dello steso tribunale, che aveva tramutato il freno in arresto.