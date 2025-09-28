27enne prova a togliersi la vita con il gas della cucina. IL RESOCONTO UFFICIALE

MADDALONI – Torniamo a parlare del tempestivo dei Carabinieri che ha scongiurato una tragedia nella notte a Maddaloni. Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, allertati da una chiamata al 112, hanno soccorso un 27enne che aveva tentato il suicidio, come raccontato stamattina.

I militari, raggiunta rapidamente l’abitazione segnalata, hanno trovato il giovane privo di sensi sul divano, a causa dell’inalazione di gas proveniente da una bombola. Immediatamente hanno messo in sicurezza l’appartamento: chiuso il gas, staccata la corrente elettrica e aperte le finestre per arieggiare i locali.

Il 27enne è stato portato all’esterno e affidato ai sanitari del 118, già allertati dagli stessi Carabinieri. Gli operatori del soccorso sono riusciti a rianimarlo sul posto prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove il giovane rimane ricoverato in condizioni che non destano preoccupazione.

Le indagini sono ora rivolte a ricostruire le motivazioni che avrebbero spinto il ragazzo al gesto estremo. I Carabinieri stanno acquisendo tutti gli elementi utili per comprendere le dinamiche dell’accaduto.