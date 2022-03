28enne cade dalla finestra: polizia sul posto

CASAGIOVE – Si trova ricoverata presso l’ospedale di Caserta la 28enne, V.C., che questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento, poco prima delle 11, è caduta dalla finestra della sua abitazione, in via Napoli a Casagiove, da un altezza di circa 10 metri. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna ancora viva presso il nosocomio del capoluogo. Indagini in corso da parte degli uomini della Questura di Caserta.