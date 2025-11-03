28enne non lascia libera la fidanzata dopo la rottura: DENUNCIATO

3 Novembre 2025 - 18:18

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

MADDALONI –  I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di Maddaloni, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver condotto una serie di molestie e minacce a seguito della fine della relazione.

La vicenda è emersa questa mattina, quando la giovane donna si è presentata in caserma per sporgere denuncia, raccontando ai militari di aver subito, dopo l’interruzione del legame, una serie di comportamenti aggressivi e persecutori, sia di tipo psicologico che fisico.

Le indagini immediate dei Carabinieri hanno permesso di raccogliere sufficienti elementi a carico dell’uomo, portando alla sua denuncia e al successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Per proteggere la vittima, è stata immediatamente attivata la procedura di “codice rosso” – che accelera le indagini nei casi di violenza domestica e stalking – ed è stata disposta l’attivazione della rete territoriale di protezione e supporto.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino