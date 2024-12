3 ARRESTI. BLITZ DELLA VIGILIA. Negozio della droga in casa, armi e fucile rubato. In manette 33enne e sua mamma

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – Un vero e proprio “market della droga” è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Casal di Principe durante un’operazione che ha portato all’arresto di tre italiani, accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi. I protagonisti dell’attività illecita, tutti residenti a Casal di Principe, sono un 33enne, sua madre di 58 anni e un 35enne.

L’operazione ha avuto luogo nella notte, quando i carabinieri, dopo aver monitorato l’abitazione, hanno fatto irruzione nell’edificio videosorvegliato. Hanno trovato una stanza adibita esclusivamente alla vendita di droga, con un tavolo fornito di diverse varietà di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana, cocaina ed eroina. I “clienti” avevano anche la possibilità di consumare la droga in loco, trovando già preparate delle “piste” di cocaina. Inoltre, l’attività prevedeva anche la consegna a domicilio.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato armi, tra cui una pistola balestra, un fucile, una carabina ad aria compressa e un fucile da caccia, quest’ultimo risultato rubato. Durante il blitz sono stati rinvenuti 207,98 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, 3,13 grammi di cocaina, una bustina di eroina e vari semi di marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 4 telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio e 1.146 euro in contante.

Gli arrestati sono stati trasferiti nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere (per i due uomini) e Secondigliano (per la donna), dove dovranno rispondere delle accuse a loro carico. L’operazione segna un’importante azione di contrasto al narcotraffico nella zona.