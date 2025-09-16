3 ARRESTI. Camorristi vogliono un autolavaggio e se lo prendono con la forza. Blitz anche nel casertano

CASERTA – La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure riguardano tre indagati, gravemente sospettati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il blitz riguarda il clan napoletano Amato-Pagano, ma il blitz è stato compiuto anche in provincia di Caserta, anche se al momento non è stata specificata l’area di intervento

Due soggetti sono stati condotti in carcere, mentre un terzo è stato posto agli arresti domiciliari. L’attività investigativa, coordinata dalla DDA napoletana e condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Scampia, ha accertato un episodio estorsivo verificatosi lo scorso aprile nel quartiere di Scampia.

Secondo le indagini, gli indagati – ritenuti esponenti del clan Amato-Pagano – avrebbero tentato di impadronirsi di un autolavaggio minacciando il titolare. In un secondo incontro, avrebbero preteso la consegna delle chiavi dell’esercizio e l’incontro con il presunto capo del sodalizio criminale.

Durante le perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata un’arma semiautomatica con munizionamento. Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di una misura cautelare emessa in sede di indagini preliminari.