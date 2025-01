3 ARRESTI e 6 denunce. Carabinieri in azione a CASERTA e provincia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Caserta, supportati dalle pattuglie di Castel Morrone, Casagiove, San Nicola la Strada e Ruviano, hanno eseguito un ampio servizio di controllo nella città, con l’obiettivo di prevenire reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di rintracciare persone con provvedimenti restrittivi.

Il bilancio dell’operazione ha visto 3 arresti e 6 denunce. A Castel Morrone, un 70enne con precedenti è stato arrestato per l’esecuzione di una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per furto aggravato. A Caiazzo, un 67enne è stato arrestato per una pena cumulativa di 6 anni e 3 mesi per reati come ricettazione e tentata estorsione. A Caserta, infine, un 59enne è stato arrestato per una condanna di 4 anni e 1 mese per peculato, evasione e furto.

Nel corso dei controlli, sono stati identificati 200 persone e controllati 80 veicoli. Sei persone sono state denunciate per reati tra cui falsificazione di documenti, guida senza patente, soggiorno illegale, evasione e possesso di armi. Inoltre, sono state contestate 43 violazioni al codice della strada, con il ritiro di 4 patenti e il sequestro di 12 auto.

Gli arrestati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.