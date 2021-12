300 euro spariti dal conto postale. 36enne denuncia la frode online

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 36 anni di Canicattì in provincia di Agrigento ha scoperto che dalla sua carta Bancoposta mancavano 300 euro per un pagamento non autorizzato. Si è recato quindi in ufficio postale chiedendo spiegazioni. Lì ha scoperto che l’operazione era stata messa in opera a Castel Volturno, con il suo Bancoposta. La vittima ha quindi presentato denuncia al commissariato di polizia di Canicattì. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla polizia postale di Palemo che dovrà identificare la persona che ha speso i 300 euro mai autorizzati dall’intestatario del conto.