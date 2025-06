35 minuti di rianimazione per l’agente della Penitenziaria morto stamattina in carcere. Fissati i funerali

A nulla sono valsi, purtroppo, i tentativi

S.MARIA C.V. – I funerali di Giovanni Addonisio, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, si terranno domani, martedì, alle ore 16.00 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione. Lascia la moglie Anna, le figlie Giulia e Marika, la madre e tutti i parenti.

Giovanni Addonisio è venuto a mancare dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove per oltre 35 minuti è stato tentato un intervento di rianimazione, ma senza successo. Un lutto che colpisce non solo la sua famiglia, ma anche l’intero corpo della Polizia Penitenziaria, che lo ricorderà sempre con affetto e stima.