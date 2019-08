CAPUA – Un 35enne è stato multato per 514 euro per aver violato l’ordinanza emessa dal sindaco Centore, 3 anni fa, e che prevede multe salate per chi viene sorpreso ad intrattenere rapporti o anche solo a parlare con le prostitute.

Il 35enne incappò in una serie di controlli. Fu identificato e gli fu contestata la multa. La polizia municipale ha fatto ora partire gli atti per la riscossione.