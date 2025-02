36enne di MARCIANISE ubriaco fradicio cade dalla bici in via Santella. Ecco come ha reagito davanti ai carabinieri e al personale 118

Il fatto si è verificato verso le 18:00 di oggi pomeriggio. La condizione dell’uomo …

MARCIANISE – Era completamente ubriaco V.P. 36 anni di Marcianise per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari in via Santella. In un primo momento si è parlato di investimento ma con il passare delle ore siamo in grado di fornirvi l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo era in sella alla sua bici quando, in preda ai fumi dell’alcol. nei pressi del distributore Agip ne ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto anche i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Marcianis e che hanno, per l’ appunto, constatato lo stato di pesante alterazione etilica del 36enne già in passato denunciato e costretto ad un anno di Rems.

Nonostante l’incidente l’uomo si è mostrato abbastanza aggressivo ed è stato necessario l’arrivo dei suoi familiari che, in considerazione delle lievi contusioni riportate lo hanno preso in consegna rientrando nella loro abitazione