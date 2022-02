GRICIGNANO D’AVERSA – Uno straniero di 38 anni ha aggredito la compagna con una bottiglia. E’ successo a Gricignano in zona via Benedetto Croce e via Salvatore Quasimodo. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e il 118. La donna è stata medicata e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.