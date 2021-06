4 DONNE FERMATE. Una nasconde la droga…..proprio lì e viene arrestata

CARINOLA – Sembrava un semplice controllo dell’auto, ma in pochi minuti si è trasformato in un arresto per possesso di sostanze stupefacenti.

È questa l’azione che solo poche ore fa hanno portato a termine i carabinieri di Carinola guidati dal comandante Michele Ragozzino.

Nel corso di servizi di prevenzione proprio di reati relativi alle sostanze stupefacenti gli uomini dell’arma hanno fermato una Fiat con 5 persone a bordo di cui quattro donne provenienti dal napoletano.

Durante questo controllo i carabinieri hanno rinvenuto dell’hashish addosso a una delle persone in macchina. Per occultare al meglio quello che in maniera popolare viene definito “fumo”, la donna aveva nascosto alcuni panetti di hashish nelle parti intime, dando così una propria particolarissima versione della reclame del sapone intimo Chilly.

Scoperta la droga, a questo punto sono scattate inevitabilmente le manette ai polsi della donna. Il fermo è stato convalidato dal giudice e l’arrestata è stata scarcerata, ma dovrà presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria.