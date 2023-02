40enne casertano investito fuori la pizzeria: È IN GRAVI CONDIZIONI

MADDALONI – Parenti e amici sono ancora in ansia per le condizioni di Andrea Barletta, il quarantenne di Maddaloni investito domenica sera da un’auto in Piazza Sannazzaro a Napoli, mentre usciva da una pizzeria della zona.

Condizioni critiche e prognosi riservata: questo tutto ciò che emerge dalle corsie del Cardarelli, dove l’uomo è ricoverato. Eppure, un leggero ottimismo traspare in queste ore.

Era domenica sera quando Andrea, tecnico audio e luci per eventi, e la sua fidanzata stavano attraversando sulle strisce pedonali e sono stati travolti da un’auto a tutta velocità che ha impattato contro la coppia. Il conducente è scappato dopo l’impatto, tornando sui suoi passi e costituendosi.