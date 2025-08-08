40ENNE DI CASERTA ARRESTATO. Rapina in strada 15enne 16enne. Sequestrate e obbligate a bere e atti sessuali

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Un uomo di 40 anni originario di Caserta è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di due ragazze di 15 e 16 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì scorso e ha lasciato le giovani vittime in stato di shock.

Le due amiche, dopo essere state al parco con i genitori, avevano deciso di rientrare a casa in anticipo. Nell’ascensore del loro palazzo, sono state seguite dall’uomo, che le aveva probabilmente notate già nell’area verde. Una volta arrivate all’appartamento, il 40enne le ha costrette con la forza a entrare, minacciandole con un cacciavite.

Bloccate in casa, le ragazze sono state obbligate a subire atti sessuali e a bere alcolici sotto la minaccia dell’arma. Dopo circa venti minuti, temendo il ritorno dei genitori, l’uomo è fuggito portando con sé i cellulari delle vittime e altri oggetti di valore.

Le giovani, riuscite a recuperare un vecchio telefono, hanno immediatamente chiamato il 112. I carabinieri, allertati, hanno rintracciato il sospettato poco dopo mentre camminava per strada: con sé aveva ancora i telefoni rubati, il cacciavite, fascette da elettricista e la bottiglia di alcol.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti ma non per violenza sessuale, è stato arrestato e portato in carcere su disposizione della Procura di Monza.