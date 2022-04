40enne si ferisce in casa. L’ambulanza cerca di portarlo al pronto soccorso ed esplode il caos

CASTEL VOLTURNO – Un avvenimento curioso, particolare, è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì, a Castel Volturno.

Un uomo di 40 anni, dopo essersi ferito con un’arma da taglio, ha provato a fuggire dai soccorsi, giunti presso la sua abitazione in zona Destro Volturno per aiutarlo con la ferita.

Nel momento in cui il quarantenne ha capito di dover essere accompagnato presso clinica Pineta Grande, ha provato a fuggire dal ambulanza.

Il soggetto è stato bloccato dai carabinieri, mossisi in supporto dei sanitari, per poi trasferire in clinica l’uomo.

Proprio gli uomini dell’arma stanno indagando sul motivo di questo strano comportamento.