43enne clandestino da due anni, ARRESTATO nel casertano

Intercettato alla guida di una Ford Puma

MONDRAGONE – Un cittadino albanese di 43 anni, nel corso della notte, in via Pavoncelli di Mondragone, è stato controllato dai carabinieri del locale Reparto Territoriale mentre era a bordo di una Ford Puma. A seguito di interrogazione alla Banca Dati delle Forze di Polizia è risultato che, in data 2 novembre 2023, l’uomo era stato già espulso con accompagnamento alla frontiera.

Risultato, quindi, rientrato clandestinamente sul territorio nazionale, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima.