52enne agli arresti domiciliari esce di casa e cerca la libertà: ma trova i carabinieri

CASERTA – Torniamo a parlare del servizio ad ampio raggio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise (CLICCA E LEGGI LA NEWS) che aveva portato all’arresto di un 22enne.

Durante lo stesso servizio, a Gricignano di Aversa, i militari hanno anche beccato un 52enne che era evaso dai domiciliari da pochi minuti. L’uomo, già in regime di arresti per reati contro il patrimonio, è stato intercettato in strada e subito ricondotto a casa. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di oltre 100 persone controllate, 48 veicoli fermati e 6 multe per violazioni al codice della strada. Un’attività che conferma l’attenzione dei carabinieri per il controllo del territorio e la lotta alla microcriminalità.