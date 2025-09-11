Esce a cercare funghi, 75enne si perde nei boschi: ritrovata sana e salva

Questa mattina la donna si è, fortunatamente, ricongiunta con i familiari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

GIOIA SANNITICA – Sono state ore di grande apprensione quelle vissute ieri dai familiari di una donna di 75 anni di Castello del Matese, della quale si erano perse le tracce nel pomeriggio. L’anziana si era recata al mattino insieme al marito nei boschi del Matese per cercare funghi, ma non aveva fatto rientro a casa all’orario previsto.

Immediatamente sono scattate le ricerche: sul posto si sono attivati la polizia municipale, i carabinieri, i volontari e il soccorso alpino, organizzando battute nei sentieri montani nonostante le condizioni meteo avverse, caratterizzate da temporali e forti raffiche di vento.

La donna, però, abituata alla montagna e ai percorsi impervi, ritrovata stamattina a circa 10km da Castello Matese da una loro familiare così la donna si è finalmente ricongiunta con i suoi cari.

L’episodio, pur conclusosi nel migliore dei modi, ha suscitato grande emozione e sollievo in tutta la comunità.