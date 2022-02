CASTEL VOLTURNO/VILLA LITERNO – Un 40enne straniero ha messo in atto una truffa lungo la Nola-Villa Literno. L’uomo ha fermato alcuni automobilisti qualificandosi come militare con tanto di tesserino dell’Arma dei carabinieri e si è fatto conseganre una banconota da 50 euro per verificarne la veridicità. Avuti i soldi, è fuggito via. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.