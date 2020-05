9 ARRESTI, CLAN BELFORTE. Morra: “Lo Stato non abbassa la guardia nemmeno in piena emergenza”

MADDALONI – “Rivolgo il mio sincero apprezzamento per l’operazione svolta dalla Polizia di CASERTA contro il clan Belforte. Arresti importanti che dimostrano come lo Stato, anche se in piena emergenza, non abbassa la guardia, soprattutto in un territorio che ha visto rinascere la legalita’ dopo i durissimi colpi inferiti ai camorristi. Non si deve mai arretrare e questa di CASERTA e’ la dimostrazione che si ricostruiscono comunita’ e territorio insieme allo Stato“. Cosi’ Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.