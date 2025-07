9 ARRESTI. Migliaia di euro pagati per avere il permesso di soggiorno. In manette chi guadagnava con il business illegale dei migranti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Maxi operazione della Polizia di Stato contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina legata al decreto flussi. Nove le persone arrestate nei blitz in varie province italiane, tra cui anche Caserta, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal Servizio Centrale Operativo (Sco).

Secondo quanto emerso dalle indagini, gruppi organizzati avrebbero approfittato della richiesta di ingresso regolare in Italia da parte di centinaia di stranieri, offrendo in cambio di somme tra i 1.000 e i 5.000 euro falsi contratti di lavoro, documentazione irregolare e servizi di intermediazione illecita. Il sistema avrebbe consentito a numerosi cittadini stranieri di tentare la regolarizzazione attraverso pratiche apparentemente in regola ma basate su atti falsificati.

L’attività investigativa ha coinvolto le Squadre mobili di oltre 20 città italiane, tra cui Caserta, Milano, Bologna, Torino, Reggio Calabria, Prato, Foggia e Taranto, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici Immigrazione delle Questure. Complessivamente sono state controllate 1.317 persone e 167 aziende.

L’indagine ha portato alla luce un ampio sistema di sfruttamento delle norme sui flussi migratori, finalizzato a ottenere profitti illeciti attraverso la manipolazione delle procedure previste dalla legge.