IL LUTTO. E’ morto Aristide Sessa, decano del commercio capuano

La notizia della sua dipartita ha lasciato un profondo dolore nella comunità e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – La città di Fieramosca piange la scomparsa di Aristide Sessa, figura di spicco nel panorama commerciale locale e stimato imprenditore nel settore della vendita di oro e preziosi. La notizia della sua dipartita ha lasciato un profondo dolore tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.



Originario del napoletano ma capuano d’adozione, il signor Aristide ha rappresentato un esempio di dedizione e professionalità nel mondo dell’imprenditoria. Con instancabile impegno e passione, ha costruito una solida attività, portandola avanti con la preziosa collaborazione dei figli Gennaro, Fabio e Iginio. Oggi, sono loro a essere alla guida delle rinomate gioiellerie Sessa, con sedi in Via Duomo a Capua e in Via Alessio Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere, testimonianza dell’eredità lasciata dal padre.



Aristide Sessa non era solo un imprenditore, ma una persona capace di instaurare rapporti di fiducia, stima e profonda professionalità con i suoi clienti, relazioni che andavano ben oltre il semplice legame commerciale. La sua disponibilità e il suo approccio umano lo hanno reso un punto di riferimento per chiunque cercasse non solo un gioiello, ma anche un consiglio onesto e una persona fidata.



La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei parenti e di quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La comunità di Capua si stringe attorno alla famiglia Sessa in questo momento di grande dolore, ricordando Aristide come un uomo di valori, un esempio di etica lavorativa e un pilastro per il commercio cittadino. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16:30 nella cattedrale di Capua.