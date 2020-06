A 3 anni sottoposto ad un delicatissimo intervento al fegato, Silverio può tornare a casa

GRICIGNANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Buone notizie: il trapianto di fegato per il piccolo Silverio S., è andato bene, l’intervento delicato a cui è stato sottoposto il piccolo guerriero, come reso noto dallo zio non ha avuti complicazioni. Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le migliaia di preghiera per Silverio sono state esaudite. Nei giorni scorsi abbiamo scritto della pregevole gara di solidarietà per il piccolo di 3 anni affetto da una grave patologia. Dopo circa tre anni di speranza era tornato l’incubo per il piccolo Silverio, che doveva essere sottoposto ad un delicato trapianto di fegato, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, tutti in ansia pregarono per il piccolo angioletto. Di Silverio ce ne occupammo già 3 anni fa, quando il bimbo aveva solo 5 mesi e lottava contro una grave patologia l’epatoblastoma, il tumore del fegato più comune nell’infanzia.

Ora la notizia che tutti volevano ricevere, ecco cosa scrive lo zio Andrea M: “SILVERIO È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ Sta recuperando abbastanza bene ” come dice lo staff medico” Silverio ha bruciato tutte le tappe”……Trapianto del fegato eseguito, ringraziando Dio, senza alcuna complicazione. Vogliamo pensare che niente succede per caso“