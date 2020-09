A caccia in zona cimitero nonostante il divieto: armi sequestrate e denunciato nonnino 81enne

SAN TAMMARO – Nella giornata del 17 settembre è stato deferito all’Autorità giudiziaria un cittadino italiano classe ‘39, residente in San Tammaro, sorpreso, nei pressi dell’area cimiteriale di Santa Maria Capua Vetere, mentre esercitava la caccia nonostante la chiusura statuita dal calendario venatorio. Il fucile utilizzato e un’altra arma detenuta in casa sono stati sequestrati ed è stato avviato l’iter per la revoca della licenza di porto d’armi.

Nei prossimi giorni la Polizia di Stato intensificherà, in concomitanza con le imminenti consultazioni elettorali, i servizi di prevenzione controllo del territorio in attuazione dei piani predisposti dal Questore della provincia di Caserta.