A Caserta Forza Italia si è sciolta, ora esiste solo Forza Zannini. La sua pupilla dell’Ammot, Amelia Forte, nuova coordinatrice provinciale

Tutto sommato, l’arresto di Peppe Guida, ha contribuito a fare chiarezza prima del tempo , Sarà Zannini e solo Zannini a comporre la lista per le regionali e gli altri che avevano aderito, portando avanti qualche propria ambizione, possono già fare le valigie

CASERTA (g.g.) Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio sul futuro di Forza Italia in provincia di Caserta lo vede fugato dalla decisione assunta dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello che ha dovuto necessariamente sostituire il coordinatore provinciale nonché sindaco di Arienzo Peppe Guida, arrestato stamattina ai domiciliari per diversi reati che poi andremo a specificare nei prossimi articoli. La nuova coordinatrice provinciale o commissaria, tutto sommato non fa differenza, è, infatti, il medico sessano Amelia Forte, una diretta emanazione di Giovanni Zannini, la cui influenza e la cui ipoteca su questo nome ha superato di gran lunga, diventando un fattore decisivo, discriminante, il rapporto che la Forte pur aveva e pur ha ancora con lo stesso Martusciello che l’aveva candidata alle elezioni regionali del 2020

Amelia Forte, un passato di vicinanza politica a Massimo Grimaldi, non sarebbe stata nominata oggi nuova coordinatrice o commissaria di Forza Italia se questo non fosse stato deciso da Giovanni Zannini in persona. Nel senso che se Zannini avesse indicato un altro nome sarebbe stato questo e non quello di Amelia Forte ad emergere

I due, negli ultimi mesi, sono diventati inseparabili come dimostra la foto da noi pubblicata qualche tempo fa che li ritrae insieme nel noto, accorsato, e soprattutto locale Ammot Cafè a Marina di Varcaturo in quel di Giugliano, molto simile all’Aeneas di Gaeta. Una bottiglia di champagne sul tavolo e tanti discorsi. Ormai Amelia Forte ha scelto di collegarsi in simbiosi a Zannini e il risultato di oggi significa che in provincia di Caserta non esiste più partito di Forza Italia che ora si chiama Forza Zannini

La conseguenza è che la lista la farà quest’ultimo con gente che avrebbe votato lui mentre altre aree, altre persone e altre risorse, magari moto più trasparenti rispetto a Zannini, sono già con le valigie in mano.