A folle velocità per le vie del paese danneggia auto in sosta

CALVI RISORTA – Attimi di caos e incredulità ieri a Calvi Risorta, dove un automobilista ha seminato il panico per le vie del paese, danneggiando una decina di auto in sosta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe imboccato le strade del centro a velocità sostenuta, iniziando a tamponare diversi veicoli parcheggiati lungo il percorso, sotto gli occhi attoniti – e in alcuni casi persino divertiti – di numerosi cittadini.

Il singolare episodio ha rapidamente attirato l’attenzione dei passanti e degli abitanti della zona, che hanno assistito all’incredibile scena e segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, che sono riusciti a bloccare la corsa del conducente, impedendo ulteriori danni.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e attribuire le responsabilità per i danni arrecati. Al momento, risulterebbero almeno dieci i veicoli coinvolti