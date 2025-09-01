A MARCIANISE l’evento “due occhi per chi non vede” per donare un cane guida a una persona non vedente

Giovedì 4 settembre

MARCIANISE – Una serata all’insegna del buon cibo e della solidarietà. È questo lo spirito dell’iniziativa “Si mangia, si beve e si dona!” organizzata da Il Birrodromo.

Cena e solidarietà si incontrano per una nobile causa: l’intero incasso della serata sarà devoluto al progetto “Due occhi per chi non vede”, un’iniziativa volta a donare un cane guida a una persona non vedente, in collaborazione con la Scuola Cani Guida Lions di Limbiate e Lions International.

Un gesto concreto che può cambiare davvero la vita a qualcuno.

Per conoscere tutti i dettagli dell’evento – orari, menù, modalità di partecipazione – vi invitiamo a consultare la locandina ufficiale qui sotto, con tutte le informazioni utili: