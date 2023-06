ABBONAMENTI ALLA REGGIA DI CASERTA. Penna, calamaio e bella calligrafia, ecco cosa ci scrive un nostro lettore

Sta provando a sottoscriverne uno, ma probabilmente è in grado di raggiungere gli uffici del Museo solo di domenica, cioè nel giorno in cui gli viene spiegato non essere possibile

CASERTA – Ci sono persone che non sono in grado, non per pigrizia ma magari per difficoltà, di usufruire della rete digitale per assumere informazioni sull’accesso a servizi erogati da enti pubblici.

Per cui, è probabile che la risoluzione il problema denunciato da una persona che ironicamente “chiede per un amico ingegnere”, sia presente nel sito del museo della Reggia di Caserta.

Di solito noi, che vorremmo realmente pubblicare tutto quello che i nostri lettori ci inviano, siamo costretti a operare delle scelte che, purtroppo, segnalazioni come queste di solito non riusciamo a pubblicarle.

Stavolta, però, abbiamo fatto uno strappo, colpiti come siamo rimasti dall’invio di una lettera scritta con l’ormai desuetissima penna e per di più con una calligrafia perfetta, misurata, che non può non appartenere ad una persona che reca con sé gli odori buoni di altri tempi.

La questione è quella della impossibilità a sottoscrivere, in un ufficio della Reggia, un abbonamento per visitare il monumento nella giornata di ieri, domenica. E probabilmente non può nemmeno misurarsi con la necessità di muoversi in maniera fluida negli uffici, visto e considerato il suo narrato tentativo di sottoscrivere questo abbonamento all’ingresso laterale del parco, quello di corso Giannone, che – peraltro, aggiungiamo noi – non ha mai erogato questo servizio.

Chi ci segnala questa cosa sicuramente ci avrà provato e sicuramente non può realizzare l’operazione in un giorno diverso dalla domenica.

Per cui affidiamo questa segnalazione all’amministrazione della Reggia di Caserta in attesa di buone notizie.