GUARDA IL VIDEO CHOC. Guerriglia tra bande in pieno centro. Residenti terrorizzati

MONDRAGONE. Poche ore fa abbiamo scritto della maxi rissa scoppiata nella notte in pieno centro a Mondragone ( CLIKKA E LEGGI ), tra due bande di cittadini bulgari dei palazzi Cirio. Il video, pubblicato in Facebook, racconta meglio di ogni parola quanto accaduto, la violenza e l’inciviltà delle persone coinvolte. Le immagini parlano chiaro e l’episodio, che ha coinvolto decine di giovani (ma tra loro c’erano anche adulti), ha indotto il sindaco Lavanga a chiedere la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.