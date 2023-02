Abusata e morta a soli 6 anni per mancanza di cure, sotto torchio i genitori della piccola Giulia

I carabinieri convocano i familiari della bambina deceduta lo scorso maggio sul divano di casa: sul suo corpo furono ritrovate evidenti tracce di violenza anche se, per i periti, non furono queste a causare direttamente la sua morte.

SESSA AURUNCA Tanti i dubbi sulla morte della piccola Giulia De Luca, avvenuta lo scorso maggio. I medici legali incaricati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere hanno accertato che la bimba di soli 6 anni è deceduta per mancanza di cure adeguate. Pare, infatti, che la causa della morte sia stata una bronchite non curata. Possibile, dunque, che al giorno d’oggi, si possa morire per una bronchite? Perché i genitori non hanno fatto nulla? Perché non l’hanno portata da un medico? Possibile che non si siano accorti di nulla. Sono gli interrogativi a cui cercano di dare una risposta i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.

piccola Giulia, residente nella frazione di Fasani di Sessa Aurunca, sarebbe stata, tra l’altro, vittima di abusi. Sul corpo della bambina deceduta sul divano di casa furono, infatti, ritrovate. I tecnici esclusero, però, che furono queste violenze a causare direttamente la morte della bambina. Chi ha potuto, dunque, fare del male alla bambina? Per tale ragioni, nelle ultime settimane, i genitori di Giulia sarebbero stati più volte interrogati dai militari dell’Arma.