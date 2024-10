ABUSI EDILIZI. Carte inviate dalla procura scomparse. Ora nuovi controlli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE (debora carrano) – Abusi edilizi, deleghe della procura smarrite, uffici comunali che passano al setaccio i computer e la procura di Santa Maria Capua Vetere che su segnalazione di una associazione territoriale cerca di ricostruire alcuni procedimenti.

E in queste ore stanno arrivando, al comando vigili e ai carabinieri della locale stazione, nuove istanze, affinché siano portati a compimento alcuni dei controlli che erano già stati disposti nel mese di maggio scorso dal tribunale sammaritano.

In realtà, stando alle primissime indiscrezioni che trapelano sull’argomento, nel mirino ci sono presunti abusi edilizi e presunte violazioni della legge urbanistica, sia per quanto riguarda la realizzazione di impianti commerciali e sia per il mancato abbattimento di manufatti privati che erano già stati raggiunti da apposite ordinanze. Insomma, è l’edilizia che in queste settimane è al centro di nuove indagini che potrebbero avere importanti e definitivi risvolti già nei prossimi giorni.