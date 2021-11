Abusi su minore: trasferito il processo a don Gianfranco Roncone

PRESENZANO/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si celebrerà a Santa Maria Capua Vetere il processo a don Gianfranco Roncone, l’ex sacerdote della parrocchia di Presenzano accusato di abusi sessuali e detenzione di materiale pedopornografico. É quanto deciso dai giudici del tribunale di Napoli dinanzi ai quali era stata fissata l’udienza per l’apertura del dibattimento, dopo il rinvio a giudizio del prete. Don Roncone venne sorpreso di notte in auto con un ragazzo da parte dei carabinieri. Da lì è partita l’inchiesta della Procura partenopea, in seguito alla denuncia dei familiari del giovane. I difensori del parroco hanno sollevato un’eccezione relativa alla competenza territoriale in quanto i fatti oggetto della contestazione si sono svolti a Vairano Patenora e quindi nella sfera di competenza del foro sammaritano, accolta la richiesta dai giudici partenopei.