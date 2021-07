ABUSIVISMO. Il sindaco Natale: “Grande attenzione dal ministro Carfagna”

CASAL DI PRINCIPE – “Ho percepito dal ministro Carfagna grande attenzione al tema dell’abusivismo in un territorio come quello di Casal di Principe. Ha assunto l’impegno di convocare un tavolo sul tema, mentre i suoi uffici sono al lavoro per studiare ipotesi normative per affrontare le esigenze che questa situazione impone. Sono moderatamente soddisfatto, c’è la sensazione che il ministro abbia assunto un impegno che porterà avanti. Poi vedremo i risultati, che dipenderanno anche da tanti altri fattori”. Lo ha detto a LaPresse Renato Natale, sindaco di Casal di Principe che ha incontrato oggi a Roma il ministro del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna. Casale conta 1.700 ordinanze di demolizione per immobili abusivi, quasi tutti abitati, “occorrono decine di milioni di euro per completare le operazioni, bisogna quindi trovare qualche soluzione di buon senso per evitare che un comune come il nostro si ritrovi in bancarotta e con un grave dramma sociale”, ha aggiunto Natale. Il sindaco ha poi chiosato: “Si rischia poi di avere intere aree che restano deserte e abbandonate. Sicuramente sono stati commessi abusi, lo sappiamo, ma se si pensa di risolvere con la demolizione è solo ipocrisia”