Accoltellato dal fratello. 30enne trovato sanguinante vicino alla stazione

SPARANISE – Erge S., 33 anni, albanese è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime. L’uomo, dopo una lite per futili motivi, ha sferrato dei fendenti contro il fratello di 30 anni (irregolare sul territorio italiano) impugnando un coltello da cucina. La vittima è fuggita dall’abitazione teatro della lite ed è stato poi ritrovato in stato di incoscienza e sanguinante nei pressi della stazione di Sparanise. Dopo un lungo interrogatorio, il 33enne ha confessato quanto accaduto ed è stato condotto in carcere dalla polizia.