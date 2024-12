Accusati di rilasciare falsi certificati medici, prosciolta commercialista di CASAL DI PRINCIPE

Impiegata in un noto studio commerciale e giuslavoristico dell’hinterland

CASAL DI PRINCIPE – Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, la dott.ssa Formisano, ha prosciolto dall’accusa di falso in certificati medici l’imputata Milena Baldascini di Casal di Principe.

Il Pubblico Ministero sosteneva che l’imputata, impiegata in un noto studio commerciale e giuslavoristico dell’hinterland, d’accordo con il medico precettore di medicina generale, si faceva rilasciare e utilizzava, esibendolo al proprio datore di lavoro, numerosi certificati medici falsi su richiesta di alcuni dipendenti al fine di giustificare la propria assenza in servizio.

Il Giudice accogliendo la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, e Gaetano Petrone, ha prosciolto l’imputata dall’accusa di falso. Finisce cosi l’incubo durato circa otto anni per la signora Milena Baldascini.