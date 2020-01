Accusato di aver favorito il clan nell’appalto per il collettore fognario: assolto dirigente comunale

GRAZZANISE (red.cro.) – Maurizio Malena, dirigente del Comune di Grazzanise, era finito sotto processo con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Oggi, per lui è giunta l’assoluzione, sentenziata dal Gup nel procedimento abbreviato a suo carico. Il sostituto procuratore della Dda aveva chiesto la condanna.

Il processo riguardava la gara da 3 milioni di euro assegnata nel 2009 per la realizzazione di un collettore fognario. La gara fu poi in seguito revocata e secondo la Dda ciò avvenne attraverso con un espediente tecnico per favorire il clan dei Casalesi.