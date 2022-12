Accusato di spaccio di droga, assolto

In concorso con un’altra persona, deceduta nelle more del procedimento penale

PARETE – Accusato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con un’altra persona, deceduta nelle more del procedimento penale, assolto. Questo il verdetto pronunciato dal giudice monocratico Marina Napolitano, del tribunale di Napoli Nord, nei confronti di F.S. Nel corso del dibattimento l’acquirente della droga e i carabinieri non sono stati in grado di ┬áriferire se effettivamente sia stato l’imputato a cedere lo stupefacente come evidenziato dal suo legale. Da qui l’assoluzione.