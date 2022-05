Accusato di tentato omicidio, 28enne fermato nel Casertano

LUSCIANO – La Squadra mobile di Latina, in collaborazione con quella di Caserta, ha fermato a Lusciano, Cesare De Rosa, 28 anni, accusato del tentato omicidio di un cittadino marocchino, commesso a Latina lo scorso 16 aprile. La vittima, ferita con un’arma da fuoco all’addome, era stata operata d’urgenza e attualmente non risulta piu’ in pericolo di morte. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Latina quel pomeriggio l’indagato aveva avvicinato il marocchino e un suo connazionale con atteggiamento minaccioso, intimandogli di lasciare immediatamente l’alloggio di fortuna allestito all’interno di un garage in uno stabile abbandonato di via Londra: dopo averli minacciati di morte e aver mostrato loro una pistola, avrebbe esploso due colpi ferendo gravemente uno dei due. De Rosa aveva trovato rifugio presso alcuni familiari. La procura di Latina aveva emesso a suo carico un provvedimento di fermo di indiziato di delitto.