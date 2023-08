Acqua contaminata in città. “Non usatela neanche per pulire frutta e verdura o lavare i denti”

Il primo cittadino prepara l’ordinanza

FRANCOLISE – Acqua contaminata da batteri coliformi. A lanciare l’allarme è stato proprio il primo cittadino di Francolise, Gaetano Tessitore, dopo la comunicazione dell’Asl sulla fontanina di via Croce.

“Sto preparando un’ordinanza di divieto di uso potabile dell’acqua in tutta la zona Chiesa Vecchia e, per eccesso di prudenza, ho consigliato di non far uso dell’acqua in tutta la frazione di Sant’Andrea del Pizzone – ha spiegato il sindaco -, almeno fino all’esecuzione delle controanalisi, che sono già iniziate. Per meglio chiarire di cosa stiamo parlando, è opportuno precisare che non è possibile utilizzare l’acqua per usi alimentari come bere, lavare frutta e verdura, lavarsi i denti. Invece è possibile utilizzarla per la doccia e per far funzionare gli elettrodomestici”.

In genere, l’acqua contaminata da batteri porta sintomi gastrointestinali (nausea, dolori alla pancia, vomito, diarrea) e talvolta febbre. Più raramente può comportare infezioni al sistema respiratorio o a quello urinario.