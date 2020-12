Addio a Graziella Di Gasparro, storica sopravvissuta ai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale

GB- Si è spenta all’eta di 87 anni, causa Covid, Graziella Di Gasparro. Donna molto nota per essere sopravvissuta alle barbarie della Seconda Guerra Mondiale e per aver raccontato nel corso degli anni i tragici eventi bellici, vissuti sulla propria pelle, tra cui

la strage del 1 novembre 1943 quando, a Conca della Campania, l’esercito tedesco fucilò a sangue freddo 18 civili tenuti prigionieri.

Dopo essere sopravvissuta miracolosamente al bombardamento degli americani a Roma il 19 luglio 1943, Graziella perse suo padre Giacomo, vittima di una rappresaglia nazista in seguito all’uccisore di due soldati tedeschi. Graziella è stata anche la protagonista del film “Terra Bruciata”, di Lucia Gianfrancesco, pellicola improntata sui crimini nazifascisti in campania.

Il sindaco di Conca Campana, Lucio David Simone, ha commentato così la dipartita di Graziella: “L’avevo sentita telefonicamente pochi giorni fa dopo il ricovero in ospedale per il Covid – racconta – Non mi era sembrata la solita Graziella, il virus si faceva sentire. Ma nulla mi faceva pensare che sarebbe accaduto questo”. Il primo cittadino ricorda come la ‘pasionaria’ “ha dimostrato negli anni di portare avanti una battaglia non personale, ma rappresentativa di una comunità. Il ricordo di quei tragici eventi che hanno colpito Conca della Campaniaa durate il secondo conflitto mondiale è frutto solo della battaglia che Graziella ha portato avanti. E’ un duro colpo per la nostra comunità”.