Addio al prof. Ronca, Grande Uomo e maestro

TEANO/CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Addio al maestro e prof Mario Ronca 83 anni. Il noto e stimato ex docente nonchè maestro d’arte si è spento durante il ricovero presso l’ospedale di Caserta. Sposato con Anna Chiappinelli e padre di Roberto ed Emma che hanno seguito le orme paterne e sono affermati artisti, ma anche tante testimonianze della sua arte. Il prof. Ronca,è stato titolare della cattedra di disegno artistico presso l’istituto “Garibaldi” di Teano, é un noto pittore con opere presenti in tante gallerie d’arte d’Europa e degli Stati Uniti. Ronca, nato a Capua nel 1939, diplomato presso l’istituto di Belle Arti di Napoli ed ha insegnato disegno e storia dell’arte in quasi tutti gli istituti superiori della Ciociaria. Della sua numerosa produzione, diverse opere figurano nella galleria d’arte “La Boheme” di Aversa e presso collezioni private di tante città italiane ed estere (Svizzera, Russia, Stati Uniti d’America. I funerali si svolgeranno domani alle 15 presso la Chiesa Santa Maria La Nova a Teano.