ADDIO all’ex calciatore e allenatore Gino Mazza

SESSA AURUNCA – La comunità sessana è in lutto. É venuto a mancare Gino Mazza, ex calciatore ed allenatore gialloblù . La notizia si è subito diffusa sui social dove sono in tanti a tributargli un ricordo tre cui la AC Sessana che scrive: “CIAO ETERNO CAMPIONE!

Sessano d’adozione e di fatto, è stato uno delle figure storiche della prima promozione in Serie D ed ha vissuto una intera vita portando in alto (e nel cuore) i colori della Sessana!