ADDIO DOTTORE. Dolore ai funerali del medico Alfonso Perrotta: “Grazie di tutto”

SUCCIVO/SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore ai funerali dello stimato medico, Alfonso Perrotta 65 anni. Stamani presso la Parrocchia della Trasfigurazione a Succivo si sono celebrati i funerali del noto e apprezzato medico succivese, sposato con Lucia Lusini e padre di Gaetano, Salvatore e Federico. Perrotta era un valido e coscienzioso medico, spesso consulente per la Procura è venuto a mancare a causa di un malore durante il sonno l’altro giorno (CLIKKA E LEGGI), nonostante i soccorsi per lui non vi è stato nulla da fare, il cuore si era fermato. Una notizia dolorosa per tutti. Il dr Perrotta a marzo dell’anno scorso aveva anche subito la perdita del fratello Pasquale Perrotta, deceduto anch’Egli a seguito di un malore, le comunità sono sconvolte per tali dolorose perdite di due stimati professionisti. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio.

Angelo Autiero “Alfonso Perrotta, una persona che mi aiutato tanto nel mio lavoro, per qualsiasi motivo, dubbi, io alle prime armi, ma sempre preparato, solo perché era una persona che amava la logica dei fatti,senza distinzione tra le altre ditte del territorio stesso, persona che vivacemente mi spiegava la normativa sanitaria per un decesso. Grazie che esistono ancora persone come lei che hanno curiosato intorno alle cose buone per il bene comune. Mi dispiace tanto ma sarà sempre un piacere ricordarvi dottore”.Le mie più sentite condoglianze”

Giuseppe Barbato “ADDIO DOTTOR ALFONSO PERROTTA: ieri in tarda mattinata è giunta la ferale notizia che il nobile cuore del carissimo dottor Alfonso Perrotta aveva cessato di battere. Una persona squisita, un professionista preparato, un amico di tutti. Da poco in quiescenza Alfonso era uno dei pilastri della nostra azienda sanitaria, medico legale aveva sempre dispensato consigli, proverbiale era la sua disponibilità. Siamo rimasti senza parole. Attoniti ad un’improvvisa e inaspettata notizia è stata apprendere della sua dipartita. Alla consorte Lucia, ai figli Federico, Gaetano e Salvatore, ai Germani, ai familiari e parenti tutti le mie sentite condoglianze. Grazie Alfonso per tutto quello che hai fatto negli anni della Tua professione. Grazie per i tanti consigli che ci hai dato. Grazie per la Tua disponibilità. Che la terra ti sia lieve e a Dio, al Santissimo Salvatore patrono della Tua Succivo, affidiamo la Tua anima eletta.“