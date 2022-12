ADDIO FAUSTO. Padre di famiglia muore a 59 anni

I funerali saranno celebrati oggi

CESA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la dipartita di Fausto Marino 59 anni. L’uomo molto conosciuto in paese, è volato via troppo presto sconvolgendo tutti. Lascia la moglie Colomba Ferriero e i figli Prospero e Carmine altre i numerosi amici e familiari. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 presso la Chiesa di S.Cesario a Cesa. Tanti i messaggi in ricordo di Fausto, in queste ore. Tra questi quello dell’amico Michele Verde “Ho un vivissimo ricordo di quando avevo “i miei” 15 anni e Fausto giovane barbiere, cominciava con i tagli moderni, molto apprezzati nel nostro paese riportando un successo enorme. Insomma dichiarare che i capelli te li aveva tagliati o pettinati Fausto era un valore aggiunto. R.I.P grande”