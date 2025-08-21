ADDIO GIOVANNA. Comunità piange una madre scomparsa troppo presto

Oggi i funerali

CELLOLE – La comunità di Cellole si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Giovanna Vitale, venuta a mancare all’età di 60 anni. Una donna, madre e moglie stimata da tutti, conosciuta per i suoi profondi valori morali e umani, che ha lasciato un segno indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

In queste ore di profondo cordoglio, si uniscono le condoglianze alla famiglia Vitale e Di Toro, colpite da una perdita così grande. Il ricordo di Giovanna resterà vivo nei cuori di amici, parenti e dell’intera comunità cellolese, che oggi piange una figura amata e rispettata.

Le esequie si terranno oggi alle ore 16:00 presso la chiesa di San Marco e San Vito di Cellole, dove parenti, amici e conoscenti potranno rivolgerle l’ultimo saluto.