ADDIO MARIA. Un malore in casa improvviso: muore a 60 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Due giorni fa, una donna di circa 60 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il decesso, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da un malore, ma le circostanze restano ancora poco chiare.

La vittima, identificata come Maria Dada, una donna di origine rumena, era ben conosciuta e molto apprezzata nella comunità, in cui operava come colf dedita alla pulizia di uffici e appartamenti. Descritta come una persona gentile, riservata e molto religiosa, la signora viveva da sola nell’appartamento in cui è stata rinvenuta senza vita.

Nonostante alcuni racconti che facevano riferimento a figli, le autorità non sono riuscite a rintracciare alcuna traccia del suo passato né a trovare documenti che ne confermassero l’identità.

Chiunque abbia informazioni utili per rintracciare i parenti della donna è invitato a mettersi in contatto con le autorità locali. La comunità di Villa Literno, scossa da questa tragedia, si stringe attorno al ricordo di una donna che ha lasciato un segno profondo per la sua bontà e discrezione.