ADDIO OLINDO. Muore “il nonno” dei bimbi della scuola materna. Lascia la moglie e tre figlie

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Olindo, il nonno di tutti i bimbi della materna. Si è spento Olindo Munno, 66 anni, collaboratore scolastico presso la scuola materna, era amato e punto di riferimento per tutti i piccoli studenti e amico dei genitori. Olindo, sposato con Lucia Luongo e padre di Raffaella, Cecilia e Linda stava per andare in pensione a settembre, ma il destino è stato crudele e lo ha portato via prematuramente, tanto il dolore espresso in queste ore per tale perdita. I funerali si sono svolti a Gricignano, l’intera comunità è sotto shock. Questo l’addio di un amico che scrive: “Non sei mai stato un collaboratore scolastico, eri il nonno di tutti i bambini della scuola materna.. Rip in pace!“.