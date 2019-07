ADDIO PICCOLA NICOLE. Muore la figlia appena nata dell’avvocato Bencivenga

CESA (Lidia e Christian de Angelis)– Terribile lutto per l’avvocato Bencivenga, che perde la figlioletta. La piccola era nata da poco, si chiamava Nicole, era la gioia tanto attesa dalla coppia, lui l’avvocato Raffaele Bencivenga, noto politico locale, esponente del movimento 5 stelle, e la moglie Annabella Romano. I due aspettavano l’arrivo della bimba che purtroppo è volata via appena nata, gettando nel dolore e nello sconforto la famiglia e l’intera comunità di Cesa. Questo il post scritto da Bencivenga: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite” (Mc 10,14)” Centinaia i messaggi di cordoglio che stanno giungendo all’avvocato dai cittadini, amici, parenti e colleghi.