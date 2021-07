ADDIO Tommaso, muore dipendente comunale. Il cordoglio del sindaco

VAIRANO PATENORA – Lutto a Vairano Patenora per la morte di un dipendente comunale. Lo ricorda il sindaco Bartolomeo Cantelmo: “Oggi tutta la nostra comunità piange la prematura, tristissima perdita di una persona speciale, un concittadino amico di tutti. Tommaso era un dipendente comunale sempre disponibile, preparato, grande lavoratore, esemplare padre e marito, fattivamente operativo in tanti impegni sociali, sportivi in particolare, punto di riferimento per tutti noi per la sua concretezza. Alla famiglia ed ai familiari tutti, la nostra più sentita vicinanza“.